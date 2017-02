Filippo Magnini compie 35 anni, gli auguri "freddi" della Pellegrini

“Happy birthday to youuuu...... #35 #enonsentirli” scrive Federica Pellegrini postando un'immagine di repertorio che la ritrae insieme a Filippo Magnini. La foto però non è per nulla appassionata, ma i due nuotatori appaiono come due cari amici: lui sorride all'obiettivo e lei fa la linguaccia. Basterà un post freddino a mettere a tacere le voci che vogliono la Pellegrini sempre più vicina al suo allenatore Matteo Giunta, nonché cugino di Filippo?