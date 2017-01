Filippo Magnini: "Anche io guardo il pacco"

13:33 - Giù le mani da Federica Pellegrini. Nemmeno una battuta lascia passare il fidanzato nuotatore Filippo Magnini. E così dopo un servizio fotografico pubblicato da Novella 2000 in cui pare che la nuotatrice osservi con insistenza le doti del collega di vasca Gianluca Maglia, e un tweet al peperoncino del sito Dagospia, Magnini parte all'attacco e ironizza: “Tranquilli, stavo guardando anche io il pacco a Gianluca Maglia”.

Fra un mese ci saranno i campionati per la qualificazione mondiale e Fede appare in ottima forma. A bordo vasca si allena. Poco più in là, la osserva il fidanzato Filippo Magnini alle prese con le sue gare. Sguardi d'intesa e occhiate complici, mentre la bella Federica improvvisa cambi di costume sotto l'asciugamano e davanti ai “colleghi”.



Proprio uno sguardo di troppo al collega Gianluca Maglia e alle sue forme attira l'attenzione dei flash. Novella 2000 pubblica il siparietto in cui Fede butta l'occhio sulle doti di Gianluca, che non ricambia. Ma a ricambiare è Magnini che osserva a pochi passi di distanza. E così quando il sito Dagospia scrive in un tweet: “Federica Pellegrini si mangia con gli occhi il nuotatore Gianluca Maglia e Magnini rosica”. La replica di Filippo è stata veloce e “sportiva”: “Tranquilli, anche io stavo guardando il pacco di Gianluca Maglia”.