Filippo Inzaghi cambia campo di gioco e ci prova... con la bionda e la mora

Se l'anno accademico in campo con il Milan non è stato un gran successo, sul fronte divertimenti, specie femminili, SuperPippo, che per anni è stato il fidanzato di Alessia Ventura ed è per ora ancora single, resta un vero fuoriclasse senza rivali. Giubbino di pelle, camicia bianca e look casuale disinvolto, Inzaghi avvista le due signorine, vestite guarda caso in bianco e nero e passa subito al dunque, anzi all'attacco. Si presenta (c'era proprio bisogno?), sorride, ammicca e rompe subito il ghiaccio. Stavolta ha la partita in mano.