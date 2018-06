Filippa Lagerback e Daniele Bossari: "La prima notte? Niente sesso"

Il matrimonio venerdì sera, il relax sabato, l'ultima puntata in tv la domenica e finalmente mercoledì la partenza per il viaggio di nozze. Un weekend intenso per Filippa Lagerback e Daniele Bossari che si preparano a partire per il Marocco. Intanto raccontano che la prima notte si sono addormentati perché troppo stanchi...

Un matrimonio da Grande Fratello Vip con oltre 200 invitati tutti... famosi. A Varese, dove Filippa e Daniele hanno coronato il loro sogno d'amore, si sono radunati ospiti del mondo dello spettacolo per festeggiare il sì più paparazzato. Dopo la domanda di matrimonio in diretta tv, le nozze non potevano essere organizzate diversamente. E così a fine giornata gli sposi si sono ritrovati esausti.



A Mara Venier che nel dietro le quinte di Che Tempo Che Fa chiede com'è andata la prima notte, la coppia risponde: “Eravamo troppo stanchi”. Ma Filippa precisa subito: “Abbiamo fatto le prove per 18 anni”. E per chi si fosse perso qualche scatto social dell'evento, ecco in diretta televisiva altri dettagli e foto: dall'arrivo dello sposo con l'autista d'eccezione, l'ex pilota Luca Badoer, alla macchina della sposa con le portiere che si sollevano passando per i tacchi delle invitate infilati nel manto erboso della villa, agli abiti più eccentrici. Mercoledì la partenza per il Marocco, dove la Lagerback e Bossari trascorreranno la luna di miele...