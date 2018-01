Filippa Lagerback e Daniele Bossari, i promessi sposi “sfilano” a Milano

Dicono che si sposeranno in primavera, ma la data ufficiale è ancora top secret. Intanto Filippa Lagerback e Daniele Bossari non perdono occasione mondana per fare le “prove” della sfilata nuziale. La showgirl svedese è sempre stata una prezzemolina degli eventi di moda, solitamente in versione single con le amiche. Questa volta ad accompagnarla c'era anche l'ex gieffino vip, pronto a naufragare... tra le braccia di Filippa.

Alle sfilate milanesi si sono presentati in coppia, belli, eleganti e innamorati. Lei, abitualmente riservata e schiva, ha riempito il suo profilo social di immagini di coppia: dal caffè alla passerella, dal look agli spostamenti in auto. Raffinati e ben curati nel minimo dettaglio hanno approfittato per provare la loro passerella che li attende – dicono – a maggio. A curare le nozze sarà il famoso wedding planner Enzo Miccio che non vede l'ora di organizzare la loro favola. Ancora segreta la location di quello che si preannuncia uno dei matrimoni dell'anno. Nulla trapela nemmeno sulla lista degli invitati, ma pare certo che i coinquilini vip di Daniele ci saranno tutti.