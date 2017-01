Figli famosi, ecco gli astri nascenti

12:15 - Astri nascenti che al compimento del diciottesimo anno sono entrati a pieno titolo nello showbiz. Figlie famose che sulla scia dei genitori conquistano flash, attenzioni e cover. L'ultima, ma solo in ordine di tempo, è Aurora Ramazzotti, fresca maggiorenne. Ma come lei ci sono anche Asia Nuccetelli, Lourdes Ciccone, Pauline Ducruet e Ireland Baldwin.

Asia Nuccetelli è la figlia di Antonella Mosetti e del suo ex Alex Nuccetelli. Bella, sexy e intrigante come la madre, ha già mosso i primi passi come modella, anche se “da grande” vorrebbe fare la stilista. Come Antonella, ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nello showbiz. E poi c'è Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros: la piccola Ramazzotti ha posato per la maison di famiglia (Trussardi) e ogni suo passo è seguito da una scia di flash.



Al mondo delle passerelle ci è ormai abituata la 19enne Ireland Baldwin, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin. Racconta che sia stata proprio la madre a spingerla a fare la modella per migliorare la sua autostima. Paparazzi al seguito anche per Lourdes Maria Ciccone, figlia 18enne di Madonna, considerata un'icona di stile grazie ai suoi look trendy e sempre originali che sfoggia ad ogni evento mondano.



Anche nel principato di Monaco dopo Charlotte Casiraghi, si affaccia nel firmamento dello showbiz un altro nastro nascente. Si tratta di Pauline Ducruet, figlia della principessa Stephanie e di Daniel Ducruet. La gara di più bella del Principato si gioca tra le due cugine...