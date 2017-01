Festa della mamma, le dediche vip

Auguri a tutte noi mamme!! A chi lo è già, a chi lo diventerà... Auguri alle vostre mamme, auguri alla mia mamma!! Viva le mamme!! Tutti i giorni!!" cinguetta Giorgia Palmas. La ex velina ha deciso di inviare auguri social alla sua mamma, ma anche alle sue amiche . Intanto sul web si scatenano le dediche: da Fiorello a The Rock passando per Aurora Ramazzotti, Alena Seredova, Alessia Marcuzzi e non solo...

Home is where Mamma is! #10thMay #MothersDay #GrandeAmore

Auguri alla mia mamma e a tutte le mamme del mondo ( anche a quelle che figli non ne hanno, ma sono mamme di cuccioli, fidanzati o mariti?)!!! Dalla mia, che si chiama Antonietta, ma per tutti Tony, spero di aver preso la stessa leggerezza che la fa sembrare sempre una ragazzina, e la stessa profondità d'animo che mi ha ha fatto rimanere con i piedi per terra. Leggerezza e profondità, che sembrano opposte e distanti, dentro di lei invece, si sono organizzate proprio bene. Grazie mami" scrive Alessia Marcuzzi.



Postano foto, scrivono dediche. Ridono e piangono. Come Dwayne Douglas Johnson, conosciuto anche come The Rock. L'attore, wrestler e culturista americano dai muscoli d'acciaio si commuove davanti alla mamma che dice di essere felice. Non si possono trattenere le lacrime davanti a un genitore che confessa di essere felice cinguetta in un post...