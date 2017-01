Festa della donna, gli auguri social dei vip

17:07 - Nel giorno della festa della donna fioccano sul social gli auguri dei vip: una riflessione, una citazione o un semplice messaggio d'amore che vogliono condividere. Da Alena Seredova a Barbara d'Urso a Martina Colombari, leggi i loro post...

Per celebrare la festa della donna, Barbara D'Urso ha scelto un abito con fantasia floreale. Per lei mimose “cosparse” su tutto il corpo. Alessandra Amoroso ha fatto una dedica speciale alle donne della sua famiglia e a tutte coloro che la sostengono. Aida Yespica in questo giorno ha voluto ricordare l'amica Claudia Galanti, “esempio di forza”, mentre Ana Laura Ribas sottolinea: “Non c'è nulla da festeggiare, non è la FESTA della donna, ma la GIORNATA da ricordare”.



Anche gli uomini dello spettacolo rendono omaggio alle donne. Tra loro Eros Ramazzotti, Luca Argentero e Marco Carta...