Ferragosto, vip in panciolle

Della "burrasca di Ferragosto" in arrivo, che spazzerà via afa e calura, loro non si preoccupano. Tutt'altro. Al giro di boa di questa bollente estate le vip si preparano in totale relax. Dalla Tatangelo a bordo piscina alla Torrisi "galleggiante", passando per la Raznovich sull'amaca, le belle dello showbiz se ne stanno in... "panciolle".

Sdraiate sul lettino, in piscina o in barca, spiaggiate o ammarate le vip affrontano così il Ferragosto. La modella Joanna Krupa galleggia sul mar Morto accanto ad un'amica che brinda col calice in mano. In barca si lasciano cullare dalle onde Alessia Marcuzzi e Elisabetta Gregoraci, da settimane ormai in vacanza perenne.



Cocktail in mano e bikini mozzafiato per Anna Safroncik, che si rilassa sul lettino sotto il sole di Ibiza. Relax sull'amaca invece per Camila Raznovich che sempre dalle Baleari regala uno scatto social che definisce. "Il riposo del guerriero". E poi c'è Laura Torrisi, che, in panciolle a pelo d'acqua, cinguetta: "Enjoy the summer". Da bordo piscina salutano Ferragosto a pancia in su Elena Barolo, Anna Tatangelo e Claudia Galanti. E poi ancora Victoria Silvstedt, Raffaella Zardo e Kelly Brook, parola d'ordine: panciolle.