Ferragosto vip, da Belen a Costanza Caracciolo: che belvedere!

C'è chi lo ha trascorso in barca per una gita romantica, chi in spiaggia con gli amici o in famiglia e chi invece ha preferito la montagna. Sono tanti i vip che hanno trascorso il Ferragosto lontano da casa condividendo sul social la loro giornata di festa. Da Belen a Ibiza a Katia Pedrotti a Miami a Simona Ventura in Sardegna. Guarda la gallery...

E' tornata a Ibiza Belen per festeggiare il Ferragosto in famiglia dopo il breve viaggio in Austria per tifare il suo amico Andrea Iannone salito sul podio della MotoGp con la Ducati. Struccata, con un bikini rosso e bianco e le sue curve bollenti in primo piano, Belen augura una buona giornata a tutti i suoi follower.



Katia Pedrotti con un primo piano sul décolleté fa lo stesso da Miami dove si trova anche la sexy bomberina Laura Cremaschi che invece evidenzia le linee del suo lato B da paura.



Ferragosto in barca per Simona Ventura, Elisabetta Gregoraci e Costanza Caracciolo in vacanza in Sardegna, mentre Anna Tatangelo e Anna Safroncik navigano al largo di Stromboli.



A bordo piscina con i suoi amici Barbara d'Urso augura un buon 15 di agosto con un costume intero bianco che evidenzia la sua strepitosa forma fisica.



E poi ancora, sfoglia le cartoline social di Ferragosto di Mara Venier, Margherita Zanatta, Federica Nargi, Melissa Satta e tanti altri vip...