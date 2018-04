Ferragni-Fedez, Leo ha il passaporto e tra poco arriva in Italia

Leone Lucia ha il passaporto americano. Chiara Ferragni e Fedez festeggiano dopo aver ritirato il documento del loro bimbo, nato poche settimane fa. Intanto è tutto pronto per il rientro in Italia della coppia assieme al loro bebè. La fashion blogger aveva promesso il ritorno a maggio e ora c'è fermento nella casa di Los Angeles per preparare tutto il necessario per il piccolino. Intanto si viene a sapere che il marchio di Chiara Ferragni supera i 36 milioni di euro...