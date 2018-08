I due futuri sposi sembrano più innamorati che mai e sui social è un tripudio di scatti "in love" tra baci e dediche reciproche: "Negli ultimi mesi sono successe tante, troppe cose. Non sono mancati i momenti belli come quelli difficili, alcuni eventi mi hanno segnato e insegnato allo stesso tempo. Mi rimprovero tante cose e me ne prometto tante altre. Sono stato distante", scrive Fedez: "mi sento di aver dedicato troppo tempo a chi forse non lo meritava per toglierlo alle persone che avevano realmente bisogno di me (e io di loro). Non ricapiterà. Manca una settimana, sono in ansia ma felice. La vita è difficile ma il panorama è bellissimo", conclude postando uno scatto in cui bacia la sua Chiara.

Accanto allo stesso scatto lei commenta così gli ultimi giorni ad Ibiza, dichiarando al futuro marito il suo amore: "My last sunset in Ibiza with you, on our roof a week before our wedding. I’ll remember this day forever. I love you":



Poi Fedez posta alcune instagram stories dove, in felpa e col cappuccio in testa comunica: "Ho la febbre"... Stress pre-matrimonio? Tutto superato nelle stories successive quando i due appaiono già nella loro casa a Milano, vacanze finite e tappa obbligata per gli ultimi preparativi: "Back home", scrivono i Ferragnez, che, a giorni partiranno per Noto.