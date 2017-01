Fernando Alonso, passione con Linda: le foto hot al mare

Sono già stati definiti la coppia dell'estate. Rombano i motori e la temperatura si fa bollente quando Linda Morselli si avvicina ai box. Non più quelli di motoGp dove correva il suo ex Valentino Rossi, ma quelli di Formula 1 dove gareggia il suo nuovo fidanzato Fernando Alonso. I due sono stati beccati al mare insieme e la passione era sfrenata come mostrano le immagini di Chi.