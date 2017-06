Fernanda Lessa a 40 anni sposa il suo Luca

Per i suoi 40 anni Fernanda Lessa si è regalata un matrimonio con l'uomo della sua vita. Davanti a pochi invitati, nel piccolo comune di Cumiana, alle porte di Torino, visibilmente emozionata l'ex modella e dj affermata ha detto sì al compagno Luca Zocchi. Vestiti di bianco e blu, i neo sposi non hanno perso tempo scambiandosi a fine cerimonia il primo bacio da marito e moglie.

Sulle pagine di Diva e Donna le immagini della breve ma intensa cerimonia che ha unito in matrimonio Fernanda Lessa e Luca Zocchi, barman torinese. L'ex compagna di Davide Dileo, da cui ha avuto due figlie Lua Clara, 10 anni e Ira Marie, 9, non ha saputo trattenere l'emozione sciogliendosi in lacrime. Con un fiore bianco tra i capelli e un abito dalla scollatura pronunciata ha messo in mostra la sua bellezza, la stessa che sfoggiava in passerella.



Dopo lo scambio delle fedi e un romantico bacio, la coppia felice ha festeggiato con amici e parenti. Poi in viaggio verso Roma.