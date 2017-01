Fedez, una festa tutta social con Chiara Ferragni e Fabio Rovazzi

“Mi vuoi bene lo stesso? Anche se ti ho rotto il braccio di Iron Man?” chiede sdolcinata la Ferragni a Fedez tra i regali e gli amici che brindano nell'appartamento superlusso del rapper nella City Life. Poi viaggia per casa sul suo nuovo skate e gioca ai videogiochi insieme ai parenti. “Ai miei amici stretti voglio dire che sono stato teso in questi giorni...” mentre cerca di finire la frase, la sua squadra in coro urla: “Ti vogliamo bene”. Poi arriva la torta con la faccia di Fedez e il trancio finisce in bocca a Rovazzi. E poi i siparietti con Chiara, i video con gli amici e le gang divertenti: ecco tutte le foto del compleanno social più pazzo e... fashion.