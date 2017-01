Fedez, un uomo e una gamba (pelosa)... o forse era un sedere?

"Buongiorno e buona Epifania! È il 6 Gennaio e non ho ancora finito di digerire il cenone di Natale", cinguetta Fedez da Gstaad in Svizzera, seduto su un letto a torso nudo con una gamba piegata e coperta dal lenzuolo. E scatta un pandemonio: quella gamba viene scambiata per un sedere... maschile. Quanto basta per scatenare i social. "Giornalismo 2.0. Rido per non piangere", scrive il rapper. E interviene anche la fidanzata Giulia: "Comunque poteva andare peggio. Potevano scrivere che quel ginocchio peloso era il mio di sedere. Meglio così".