Fedez si consola con un'altra Giulia?

Il rapper sarebbe stato avvistato con lei. Nulla di più. Un gossip da prendere con le pinze, come già quello che lo dava "in love" con Belen Rodriguez, solo per essere stato fotografato ad una cena con lei ed altri amici.



Di certo c'è, forse, solo che la love story tra Fedez e Giulia Valentina è finita. Per volere di lei, pare. Qualche giorno fa la modella e bolgger avrebbe traslocato dall'appartamento che condivideva col rapper. Poi sul suo profilo Instagram solo scatti da sola o con le amiche, alla Fashion Week e poi a Parigi. Di Fedez neanche l'ombra.



Lo stesso si può dire però scorrendo il profilo social dell'altra Giulia, Elettra Goretti, la sua nuova fiamma. La bella attrice romana posta solo scatti da single.



Fedez intanto, dopo il litigio col vicino, ha disdetto un concerto deludendo non pochi fan ed è volato a Miami... per distrarsi un po' e inseguire nuovi progetti. No comment sulla sua vita sentimentale. In un recentissimo scatto però il rapper piange, sulle scale di un hotel, consolato dall'amico Benny Benassi: "Where are you? I'm very sad", "dove sei? Sono molto triste scrive...". E il mistero si infittisce.