Fedez, rieccolo flirtare con Tiger Lily

La dedica che Fedez scrive per la dj dai capelli turchini l'aveva già utilizzata per la sua ex Giulia Valentina (che compariva nel video della canzone) e ai follower non è piaciuto il riciclo. Lui sorride divertendosi a stuzzicare e lasciare messaggi social sulla sua vita sentimentale, Tiger Lily ammicca e posta uno scatto intrigante in bikini super sexy.



Tiger Lily è arrivata in Italia pochi giorni fa ed è corsa subito da Fedez. Ore romantiche nella campagna toscana e qualche scatto social. Il rapper ha lasciato Firenze ed è ripartito per Milano, chissà se anche la fata turchina lo ha seguito. Non resta che aspettare il prossimo post per saperne di più.