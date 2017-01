Fedez orgoglioso della sua Giulia "dottoressa"

Fedez la guarda orgoglioso e commosso, la bacia e l'abbraccia all'uscita dall'Università, come mostrano gli scatti di Chi. La sua fidanzata Giulia Valentina Palermo, si da poco laureata in economia e commercio alla Cattolica di Milano e il rapper è in festa per la sua neo dottoressa....

Look vistoso per lui, con un colorato giubbotto della sua nuovissima capsule collection disegnata per Sisley e il classico berretto in testa da teen-idol, elegante completo total black per lei con gonna con spacco centrale e tacchi altissimi. In testa Giulia ha la corona di alloro dei neolaureati e sorride felice agli abbracci e ai complimenti della famiglia, con lei c'è Andrea, un bambino cui Giulia ha fatto da baby sitter, i genitori, la nonna di Fedez Luciana e la mamma (e manager) del rapper Tatiana. La venticinquenne ha presentato una tesi dedicata ai metodi di marketing e comunicazione delle istituzioni religiose... sacro e profano in casa Fedez!