Fedez , flirt "azzurro" a Miami

Segni particolari? Capelli azzurri come la fata Turchina di Pinocchio e una spiccata propensione per le provocazioni. E' Tigerlily, famosa dj australiana, che ha letteralmente stregato Fedez. E' successo a Miami, dove il rapper e la sexy fatina hanno flirtatocome due ragazzini in vacanza, scatenandosi tra auto di lusso e feste in discoteca. Grande feeling e complicità tra i due, baci sfiorati, abbracci e rose rosse...

Il gossip parla già di love story, a noi sembra più che altro una bella avventura in perfetto stile "vacanza estiva". Finita la relazione con Giulia Valentina, che ha confermato la rottura e si è trasferita in un appartamento da sola a Milano, Fedez non ha perso tempo. Prima gli è stato attribuito un flirt con l'attrice Giulia Elettra Gorietti, mai confermata da nessuno, poi il rapper è volato in Florida.



Nuovi progetti musicali, si legge sul suo profilo Instagram e a Miami ha partecipato all'annuale Winter Music Conference, dove ha potuto incontrare finalmente TigerLily. Che il rapper "inseguiva" da un po' con dichiarazioni social come: "Aiutatemi a sposarmi con TigerLily vi invito tutti alle nozze", e che sperava di poter conoscere di persona. Così è stato, la famosa dj dai capelli azzurri si è concessa e con il rapper è stato amore al primo sguardo.



I due si sono subito "capiti" e tra loro si è creata un'intima complicità, ben documentata sui rispettivi profili social con scatti più che eloquenti. Ma di breve durata. A vacanza finita Fedez ha ripreso un volo per l'Italia, Tigerlily è volata a Sidney. Un addio o solo un arrivederci?