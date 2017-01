Fedez-Ferragni, nuovo album... di coppia: cene, coccole e primo bacio social

C'è chi dice che siano inseparabili e chi non crede al loro amore. Certo è che la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni incuriosisce tutti. Il rapper e la fashion blogger, a Firenze per la prima mondiale di "Inferno" di Ron Howard, hanno sfilato separati sul red carpet ma poi hanno regalato ai follower siparietti di coppia: dai massaggi in piscina alla cena tra amici, dalle coccole sul divano ai selfie a due, fino al primo bacio su Instagram.

Hanno cominciato a mostrarsi con piccoli indizi e nel giro di pochi giorni sono usciti allo scoperto e ora sembrano inarrestabili. Esperti comunicatori social, fanno impazzire i fan con scatti, didascalie, indizi e video. Lui si filma nudo con l'asciugamano a nascondere le parti intime in attesa del massaggio. poi filma lei in ascensore. La coppia è in hotel e mentre Chiara cambia continuamente outfit, Fedez ammette: "io sono sempre vestito così". Ma qualche giorno prima aveva detto in auto con la Ferragni: "Vi presento la mia personal shopper". Chissà se questa storia d'amore avrà risvolti anche professionali e viceversa...