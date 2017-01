Fedez-Ferragni, ecco i retroscena della fuga d'amore a Parigi

Potremmo ribattezzarli i “Ferraz”, che dopo i Brangelina e i Satteng, conquistano le riviste di gossip e fanno impazzire i milioni di follower. Lui il rapper tatuato che conquista le fan a suon di versi rap, lei la blogger bionda e algida seguita da milioni di ragazzine. Durante l'estate quando la canzone di Fedez rimbalza da una radio all'altra, la Ferragni posta video su Snapchat con in sottofondo “Vorrei ma non posto”. Lui comincia a scriverle. Da lì inizia una frequentazione che si fa più assidua.



Poi lo sbarco ufficiale sui social, preceduto da qualche indizio. Lei gli ha regalato delle scarpe e lui ha ringraziato pubblicamente con un post su Instagram. Lui invece, cantando "Vorrei ma non posto" in tv, ha tirato fuori un cuoricino nel momento in cui il testo cita Chiara. Poi i due si sono presentati insieme in una foto con la stessa felpa, con la didascalia "Italians In Paris" e un cuore rosso.



Pare che Fedez sia volato a Parigi proprio per fare una sorpresa a Chiara. In giro per la città scherzano e fanno video dall'auto insieme. Cene romantiche e dediche speciali in attesa di rivederli in Italia (lui, dopo una toccata e fuga, è rientrato). Già venerdì a un evento a cui è invitata la Ferragni la coppia potrebbe decidere di presentarsi insieme... ufficialmente.