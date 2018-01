Fedez fa la playlist per Leone: il pancione di Chiara risponde

Trenta settimane, un pancione sempre in movimento e tanta musica rap di sottofondo. Chiara Ferragni mostra le sue ultime giornate italiane prima di volare in America e Fedez ne approfitta per far ascoltare a Leone le sue canzoni. Il bambino si muove e pare apprezzare i brani che hanno fatto innamorare la blogger e il rapper.

Tutti attorno al pancione nudo di Chiara a toccare e cogliere i movimenti di Leone. L'ultimo giochino in casa Fedez sono un paio di cuffie da appoggiare alle curve della Ferragni per far sentire al bambino che porta in grembo la musica e fargli apprezzare le melodie del papà. Leone ha dei sussulti quando sente Fedez: avrà riconosciuto la canzone senza la quale la Ferragni e il rapper non si sarebbero mai conosciuti?