Fedez elogia la nebbia di Milano e... il video diventa subito virale

Ormai tutto quello che Fedez tocca diventa oro. Almeno parlando da un punto di vista social. Anche un semplice video in cui riprende dal suo terrazzo la nebbia che avvolge Milano. Quella clip di pochi secondi, postata nelle Instagram stories, è diventata in breve virale in Rete. Nella clip Fedez elogia la nebbia che "finalmente è tornata", con tono evidentemente ironico, visto che per buona parte la causa della foschia è lo smog a livelli altissimi.