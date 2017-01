Fedez, è tornato single?

Da almeno quattro settimane Fedez non condivide più scatti insieme alla fidanzata Giulia Valentina e lo stesso succede per la lei, che su Instagram posta ormai foto in cui è sempre da sola o con amiche. Presentissimi fino a poco tempo fa sui social, su Youtube, e in televisione, tra pubblicità e programmi, i due sembra si siano presi una pausa di riflessione, voluta, stando a quanto "sussurra" il settimanale Chi dal rapper, che, al posto di San Valentino ha festeggiato... San Faustino.

Nessuna conferma arriva dai due ragazzi, che un mese fa avevano postato teneri scatti insieme durante una vacanza in montagna, e la notizia di una possibile rottura resta poco più che un gossip, se non fosse per la sparizione di foto dei partner sui rispettivi profili Instagram e per gli auguri di San Valentino che Giulia Valentina dà al suo cane e Fedez ad una simpatica vecchietta che bacia sulla bocca. Il rapper non si esprime, ma il suo "amore" lo scrive in tenere frasi e lo affida ai Baci Perugina. Da qualche parte dovrà pur sfogarsi!