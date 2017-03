Fedez e la Ferragni si tatuano... un raviolo!

Niente di più comodo che farsi fare un tatuaggio in una lussuosa camera d'albergo a Parigi per i due fidanzati Ferragni-Fedez che dopo le sfilate milanesi sono volati, in tempi differenti, sotto la Torre Eiffel. Tra una passerella e l'altra, una cascata di scatti, pranzi e cene con gli amici e di coppia e tanti, tantissimi baci social, i due hanno chiuso in bellezza con un piccolo tatuaggio sulla mano, tra pollice e indice: un raviolo che sorride...