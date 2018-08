Fedez e Ferragni, tutto pronto per le nozze tra regali, mascotte e gadget

FERRAGNEZ PERSONALIZZATI - Fedez ringrazia la stilista della maison Donatella, che lo vestirà per l'occasione, e brinda con gli amici all'ultima notte da celibe con i calici della "medusa". Su Instagram compaiono anche camicie di vari colori e gonne nere con la scritta "The Ferragnez". Un vero e proprio marchio. Comparso sin dai tempi dell'invito tridimensionale e che ora gli invitati ritrovano in aereo, sul volo che da Milano li porterà in Sicilia. Con tanto di poltrone e kit personalizzati.

I PREPARATIVI A NOTO - Chiara è già a Noto da due giorni e oggi la raggiungerà Federico, in volo con la mamma Tatiana, le sorelle della sposa Valentina e Francesca, gli amici più intimi (che lo hanno portato in aeroporto in limousine) e il suo staff.

In un grande capannone del parcheggio dello stadio si stanno preparando le composizioni floreali che addobberanno Palazzo Nicolaci, per il party di questa sera. Alla Dimora delle Balze, un casale del 1800, per entrare sabato sarà richiesto un documento di riconoscimento anche a chi fa parte del catering. Nel vasto terreno è stata posizionata anche una ruota panoramica. Sabato le strade d'accesso saranno interrotte. Gli ospiti vip alloggiano in strutture a Noto. Ma niente nomi: le prenotazioni sono in codici e cifre.