Fedez e Chiara Ferragni, uscita ufficiale da fidanzati

Alla prima uscita ufficiale a Milano Chiara Ferragni mostra disinvoltura e saltella sorridente tra i flash, Fedez, strano a dirsi, pare un po' imbarazzato. E' la blogger che pubblica il video che li ritrae insieme alla mostra YOU - THE DIGITAL FASHION REVOLUTION, promossa dal settimanale Grazia alla Triennale: lei si agita sorridente e felice tra balli e urla, lui tiene in mano un calice e si muove impacciato.

Un giorno fa lui cinguettava mostrando in versione “sexy” con una maschera in volto. Lei ribatte a suon di foto sensuali dalle camere d'albergo e dagli eventi mondani. Dopo la serata milanese in cui erano tanto attesi per la loro prima uscita italiana come coppia, Chiara Ferragni e Fedez (i nostri Ferraz) non hanno deluso le aspettative. Chiara alloggi a Palazzo Parigi e poche ore fa cinguettava davanti alla colazione in camera. Per due ovviamente. E c'è da scommette che tra poco anche il cantante uscirà allo scoperto nella stessa location.