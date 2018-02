Fedez e Chiara Ferragni, tour delle sale parto a Los Angeles

I baci al pancione, le dediche al bebè in arrivo, i selfie di coppia, l'attesa e i preparativi. Le pagine social di Chiara Ferragni e Fedez da Los Angeles strabordano di notizie sull'erede del rapper e della fashion blogger. Il conto alla rovescia è cominciato e la coppia ha iniziato i tour per sale parto per poter scegliere quella giusta per l'arrivo di baby Leone.