Fedez e Chiara Ferragni: "Insieme per finta? Vogliamo un figlio!"

E' la prima volta che i due si concedono in coppia. Per l'occasione hanno offerto all'occhio della macchina fotografica anche alcuni scatti provocanti, come quello di copertina dove il topless della Ferragni svela un piercing al capezzolo, e uno interno, con Fedez abbandonato su Chiara, sdraiata completamente nuda. Ma se le immagini sono di impatto, non meno lo sono le parole.

Hanno festeggiato il loro primo San Valentino a New York (Fedez le ha portato in regalo un anello con diamanti, ma non vuole chiamarlo anello di fidanzamento, "è un anello e basta, fidanzati lo siamo già". Sulle voci di un rapporto finto Fedez è persino comprensivo... "E' inevitabile che succeda quando due mondi come i nostri si uniscono, anche perché, siamo onesti: c'è gente che queste cose le costruisce davvero a tavolino. Sinceramente, però, non mi interessa dare spiegazioni. Se pensi che sia una storia finta, bella lì: la relazione è nostra".



Di Chiara a lui è piaciuto il fatto che "oltre che bellissima, è sincera: dice quello che pensa. E poi mi rassicura il fatto che sia famosa di suo. Mi è capitato, in passato, di dubitare della sincerità di una donna. Il retropensiero che una possa stare con te per interesse c'è sempre". E a farli litigare invece è il modo di intendere la storia: "Io viaggio da sempre per lavoro, sono abituata alle relazioni a distanza - spiega lei -. Lui vive molto male la lontananza". "Sono più italiano di lei - conferma Fedez -. O forse solo più pessimista: ho paura che la storia possa deragliare perché non ci vediamo abbastanza".



A Natale hanno fatto uno scherzo alla madre di Chiara facendole credere che era incinta. Ma in un prossimo futuro la notizia potrebbe non essere più una burla... "Saremmo contenti - dice lui -. Un figlio entro i miei trent'anni ci sta". E di nozze si parla? "Non credo molto nel rito ma, se lei ci tenesse, lo farei. Chiara, vuoi fare senza preti?" chiede lui. E la risposta di Chiara è perentoria: "E senza preti sia".