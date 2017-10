Fedez e Chiara Ferragni incinta tornano a Milano, festa in famiglia

L'annuncio ufficiale a New York, sabato, nel lettone, avvolti negli accappatoi bianchi, poi le immagini dell'ecografia, i baci sulla pancia e le prime curve a vista. Poche ore dopo, il rientro in Italia. Fedez e Chiara Ferragni , incinta di cinque mesi, sono tornati a Milano, dove ad attenderli c'è stata una bella cena in famiglia. La torta con le candeline era per la mamma di Chiara, Marina, che festeggiava il compleanno ma la famiglia ha brindato anche per la lieta novella.

Precisi nel ricordare ogni tappa della loro love story, Fedez e la Ferragni hanno aspettato di essere entrambi a New York per dare l'annuncio ufficiale: proprio nella Grande Mela cinque mesi prima avevano concepito il loro baby... “raviolo”, il nomignolo che la coppia usa per chiamarsi. Così era stato anche per l'anniversario: il primo anno d'amore l'hanno festeggiato a Parigi, città in cui avevano iniziato a frequentarsi.



La proposta di matrimonio era arrivata a Verona sul palco di un concerto di Fedez proprio nel giorno in cui Chiara festeggiava 30 anni. Insomma nulla è lasciato al caso. Ogni ricorrenza della coppia più social del momento è scandita da una città romantica tra l'America, l'Italia e la Francia. In primavera saranno in tre e chissà dove Fedez e Chiara avranno deciso di far nascere il loro bebè.