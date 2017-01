Fedez e Chiara Ferragni, in auto brucia la passione

“Stiamo insieme ufficialmente”. Fedez e Chiara Ferragni (ribattezzati da Tgcom24 i Ferraz) confermano al settimanale Chi la loro passione. Dopo i messaggini in tv, i video, i selfie, eccoli finalmente allo scoperto durante una romantica cena a due terminata con un bacio nella notte milanese in auto davanti ai flash.

La fashion blogger più influente al mondo, 29 anni, ha fatto cadere ai suoi piedi il rapper Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, 26. I due impegnatissimi sono riusciti a ritagliarsi piccoli momenti d'intimità, scoperti dai paparazzi. Una cena a due al ristorante di sushi Finger's, una fuga romantica al Canteen e poi via sul bolide del cantante e a dormire a casa di lui, in un attico da mille e una notte a Milano. In poche settimane i due sono usciti via via sempre più allo scoperto e ora frequentano i locali della movida milanese senza paura di incrociare i flash. Anzi sotto i riflettori si lasciano andare alle tenerezze. Comunque vada sarà un successo...