Fedez e Chiara Ferragni salutano fan e follower italiani e lasciano Milano per volare a Los Angeles. Mattino Cinque spiega infatti che il rapper e la fashion blogger hanno scelto di trascorrere gli ultimi mesi di gravidanza negli Stati Uniti, dove nascerà il piccolo Leone, primogenito della coppia più social del momento. "Partiamo come coppia e torniamo come famiglia", ha scritto la Ferragni in un post che la ritrae col pancione: ai suoi piedi, un adorante Fedez. Proprio il rapper milanese ha subito ripostato lo stesso scatto: "Torneremo fra 4 mesi con il nostro piccolo".



Nel frattempo i più attenti sanno già tutto sull’organizzazione delle prossime settimane americane visto che la blogger, diventata materia di studio anche ad Harvard, ha avuto modo di spiegare che la nascita di Leone è prevista per il 7 aprile e che le famiglie li raggiungeranno in prossimità del parto. "Mia madre, le mie sorelle e la famiglia di Fede dovrebbero raggiungerci a metà marzo", ha scritto la Ferragni su Instagram dove i fan sono sempre in attesa del prossimo post.