Fedez-Chiara Ferragni, uniti da... una felpa. Primo scatto insieme sui social e il gossip si scatena

Se divideranno anche una capanna con i loro due cuori è tutto da vedere. Per adesso Fedez e Chiara Ferragni dividono una felpa, quella che entrambi indossano nella prima foto social scattata insieme. Uno scatto apparso sul profilo Instagram di entrambi e che ha scatenato il gossip alimentando le voci, che già si rincorrono da settimane, di una relazione tra loro due. Sarà amore? Per adesso i due si godono le sfilate parigine, poi si vedrà.

Tra il rapper e la fashion blogger era da qualche giorno che il gioco dei messaggi a distanza andava avanti. Lei gli ha regalato delle scarpe e lui ha ringraziato pubblicamente con un post su Instagram. Lui invece, cantando "Vorrei ma non posto" in tv, ha tirato fuori un cuoricino nel momento in cui il testo cita Chiara. Adesso la rincorsa è finita e i due si sono raggiunti, presentandosi insieme in foto, con la didascalia "Italians In Paris" e un cuore rosso.