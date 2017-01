23 aprile 2015 Federica Riccardi fa prove di seduzione prima delle sue nozze con Alessio Cerci La fidanzata del calciatore del Milan compra scarpe dal tacco vertiginoso e mostra curve super sexy Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - Jeans attillatissimi a vita alta e maglia aderente, Federica Riccardi, futura signora Cerci, fa shopping in centro a Milano e catalizza i flash dei paparazzi con le sue curve, che meritano una prima posizione nel Campionato delle wag da capogiro dei calciatori italiani. Prove di seduzione prima delle nozze?

La compagna e quasi moglie di Alessio Cerci, nuova ala milanista, è alle prese con un paio di scarpe dal tacco a spillo vertiginosamente alte. Roba da cinquanta sfumature di... rosso e arma di seduzione irresistibile, che Federica potrebbe voler utilizzare, in attesa delle nozze, previste per agosto, per convincere il suo Alessio di aver fatto la scelta giusta a volerla sposare. Se mai ce ne fosse bisogno! Del resto l'aveva detto lei stessa a Tgcom24: "Il look per sedurre Cerci? E' semplicissimo: mi basta indossare un sandalo con tacco alto e lui… impazzisce!".