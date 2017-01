Federica Riccardi e Alessio Cerci, selfie bollente

Ho dovuto tagliare la foto” aggiunge lei a un follower e lo scatto si fa ancora più intrigante. Del resto Lady Cerci è conturbante e sensuale e sa come catturare l'attenzione dei fan. Basta uno stacco di coscia, un vedo-non vedo, che i suoi ammiratori impazziscono. In attesa di vedere Alessio in campo ("E' bello poter tornare a far parte di questo gruppo...nazionale italiana..." cinguetta il calciatore azzurro), ci accontentiamo di vederlo nelle foto tra le lenzuola con la sua sex bomb.