Federica Riccardi, che stacco di coscia!

Il calciatore del Milan sul suo profilo social non risparmia dediche romantiche e scatti d'amore alla sua bella Federica: "Se fossi tu, al posto mio ad osservarti appena ti alzi e ti muovi e con le mani ti accarezzi i capelli. Se fossi tu chissà se riusciresti, ad indossare per un'ora i miei occhi e fissarti finché non ti stanchi. Ma quanto pesa l'anima? Pochi grammi soltanto, ma i più pesanti che un uomo ha. Guardo il cielo sopra la città che sta morendo, penso che forse non te l'ho mai detto, ma era una vita che ti stavo aspettando. Perché non solo sei bellissima, ma la più bella del mondo. Mentre ti guardo sognare io penso: era una vita che ti stavo aspettando. Stringimi adesso, e se fossi tu l'unico rimedio per non cadere dentro i soliti errori che ogni volta non riusciamo a evitare Ma quanto pesa quest'anima? Pochi grammi soltanto, ma i più pesanti che un uomo ha. Guardo il cielo sopra la città che sta morendo, penso che forse non te l'ho mai detto, ma era una vita che ti stavo aspettando. Perché non solo sei bellissima, ma la più bella del mondo. Mentre ti guardo sognare io penso: era una vita che ti stavo aspettando. Stringimi adesso, stringimi adesso, stringimi adesso. Guardo il cielo sopra la città per cercare il paradiso e poi lo trovo sopra il tuo viso mentre ridi prendendomi in giro. Sei fantastica anche quando sei incazzata con il mondo, mentre ti guardo sognare io penso: era una vita che ti stavo aspettando. Stringimi adesso. Stringimi adesso. Stringimi adesso. Stringimi adesso. Buon compleanno anima gemella ti amo infinitamente” scriveva il rossonero una settimana fa. E ancora: "L'unica certezza è lei".