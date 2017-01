Federica Riccardi, bikini hot dalle Bahamas

"Oh oh mi è sembrato di vedere un cocco” scrive la moglie del calciatore mostrando la foto in cui appare in costume con un cocco tra le ginocchia. L'ironia dei follower non tarda a farsi sentire: a me pare di vederne tre, replicano. E attenzione a non farla arrabbiare perché Miss Cerci non le manda a dire. "Te lo aprirei in testa (il cocco, ndr) per farti contare quanti luccichini vedi dopo".