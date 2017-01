Federica Riccardi, addio al nubilato prima del sì ad Alessio Cerci

11:00 - Due settimane fa la firma in comune, l'altra sera a Barcellona l'addio al nubilato e ora manca davvero poco per le nozze di Alessio Cerci e Federica Riccardi. Il calciatore del Milan ha festeggiato con gli amici a Milano, la fidanzata si è regalata una serata spagnola in abito bianco e velo in testa in vista del sì sull'altare. “Ho la faccia da promessa sposa?” cinguetta. "Loro a Barcellona, noi a Milano" replicavano gli amici di Cerci.

Scatenata e prorompente più che mai, la Riccardi il 4 maggio sul suo profilo Instagram ha scritto: “Oggi abbiamo firmato al comune.. Ho la faccia da promessa sposa?”. Poi si sono susseguite foto bollenti in due pezzi per uno shooting mozzafiato in cui posava in bikini e gioielli. E alla fine via per l'addio al nubilato in terra spagnola con le amiche più care. Ormai manca solo il sì...