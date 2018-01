Federica Pellegrini, scatti intimi davanti allo specchio

Non smette di far parlare di sé. La campionessa italiana di nuoto, Federica Pellegrini, pubblica alcuni scatti bollenti in intimo davanti allo specchio del bagno e i follower si scatenano. Qualche ora prima aveva postato un'altra immagine hot scrivendo “road to...” e i fan hanno subito pensato a qualcosa di nuovo o un cambiamento in vista. Occhi puntati sul suo... profilo!