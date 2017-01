Federica Pellegrini, miniabito e scollatura vertiginosa per una serata tra donne

Il sorriso non l'ha mai perso, almeno sul social. Federica Pellegrini, fresca di Oro nei 200 metri in Canada, si prepara ad uscire in compagnia delle sue amiche per una serata all'insegna del divertimento. Miniabito nero, scollatura vertiginosa sulla schiena e tacchi per la campionessa che sembra abbia già dimenticato Filippo Magnini...

Sembrava avessero dei progetti di famiglia in comune e insieme formavano una coppia solida in grado anche di superare qualche momento di crisi. Ma ora la questione sembra più seria e forse definitiva. Magnini, proprio la scorsa settimana sulle pagine di "Chi", aveva detto che preferiva non parlare della loro relazione e di chiedere delucidazioni a lei. Dal canto suo, la Pellegrini non si è mai espressa lasciando spazio al suo portavoce: "In questo momento Federica sta cercando di mantenere una concentrazione forte e decisa nello sport. Se avesse pensato alla famiglia o al matrimonio, avrebbe fatto altre scelte. la sua scelta oggi è solo unicamente il nuoto".



Parole di un certo peso, almeno per Filippo che anche a distanza ha tifato per Fede impegnata ai Mondiali.



E se il social del nuotatore è fermo a qualche giorno fa, quello di Federica è aggiornato con uno scatto di schiena in cui mostra il suo outfit notturno per una serata trascorsa in compagnia di sole donne.