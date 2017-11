Federica Pellegrini in vasca al Foro Italico, Filippo Magnini “commenta”

"Bello tornare in Italia dopo l'oro di Budapest, sono molto contenta. Mi mancava". Così ha commentato Federica Pellegrini, al termine della gara all'Energy for Swim al Foro Italico a Roma. Difficile dire se a mancargli era Filippo Magnini che in veste di commentatore ha partecipato alla manifestazione. Sui rispettivi social c'è il gelo. La nuotatrice ha detto: "Adesso mi aspetta l'ultima tappa di Coppa del Mondo a Eindhoven e poi mi farò un mese di vacanza”. Con chi?

L'allenatore Matteo Giunta durante l'Energy for Swim non l'ha persa d'occhio nemmeno un attimo. Per il compleanno di Fede – ha compiuto 29 anni lo scorso sabato – ha scelto un mini-video della nuotatrice e ha scritto: “Un tuffo nei 29... Auguri”. Magnini non ha inviato auguri social (o lo avrà fatto in privato?).