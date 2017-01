Federica Pellegrini in passerella: "Per le mie nozze dovrete aspettare ancora"

Nel backstage, tra modelle mezze nude e parrucchieri impegnati negli ultimi ritocchi, Federica si muove come nel salotto di casa alternando battute tra flash e telecamere. L'emozione della prima sfilata ormai non c'è più, è rilassata e serena: "Ormai ho imparato”, dice.



Indossa un "biokini”, realizzato con un tessuto ottenuto dalla fibra di mais e una miscela ottenuta dal granchio, antibatterico e biodegradabile. Federica lo mostra con orgoglio: ”E' stato ideato pensando alle tematiche dell'Expo”.



Di costumi da bagno, per ovvie ragioni, ne ha a centinaia: "Sono appassionata di costumi da piscina e non, ne ho un cassettone pieno. Mi piace la moda, sono fissata con le scarpe, ma anche con l'abbigliamento” dice Federica. Nel suo futuro, oltre allo sport, ci potrebbe essere proprio una linea tutta sua: "Penso che si possa pensare anche a questo...”.



E chissà se all'apice della carriera farà come la tennista Flavia Pennetta : "In quella circostanza ha fatto la scelta migliore che potesse fare, ha vinto tutto, tutto quello che voleva vincere, ha fatto bene...”. Però per la Pellegrini c'è ancora tempo. Anche per le nozze con Filippo Magnini. "E' da dieci anni che i giornali dicono che mi devo sposare e ancora non mi sono sposata. Dovrete aspettare ancora un po'" ride e parte per la sua falcata in passerella. I flash e gli applausi sono tutti per lei.