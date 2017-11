Federica Pellegrini e Gabriele Detti sempre più vicini

Dopo l'oro di Budapest e ogni ultimi impegni in vasca, per Federica Pellegrini è finalmente tempo di vacanze. La campionessa, di fatto single, si sta godendo la sua famiglia in Puglia, sfoggiando bikini mozzafiato e miniabiti sexy. Secondo "Spy" la nuotatrice che ha concluso definitivamente la relazione con Filippo Magnini avrebbe una simpatia per il collega Gabriele Detti.

Dopo mesi di gossip in cui si parlava prima di un riavvicinamento con Magnini e poi di una nuova love story con il suo allenatore Matteo Giunta, la Pellegrini ha messo tutti a tacere con una vacanza in famiglia tra Vieste e Peschici, postando scatti in cui sorride serena.



Ma il settimanale rivela però che a fare ritrovare il sorriso alla campionessa sia il 22enne livornese, campione mondiale in carica degli 800 metri stile libero che è single da non molto, dopo la fine della storia con la collega Stefania Pirozzi. I due trascorrerebbero lunghe serate insieme e sui social si scambiano like sulle rispettive foto.