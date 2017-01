Federica Pellegrini e Filippo Magnini tornano insieme... ma solo per cena

Federica Pellegrini e Filippo Magnini , in piena aria di crisi e conseguente pausa di riflessione, avrebbero trascorso il Natale separati. Una foto pubblicata in esclusiva sul numero di Chi in edicola questa settimana li ritrae però uno a fianco all'altro durante una cena con amici in un ristorante di Roma. La campionessa ha ribadito che la coppia risolverà i propri problemi in privato.

La crisi tra i due nuotatori è iniziata dopo l'estate ma da ottobre entrambi non si fanno più vedere insieme sui social. Magnini, poi, non ha seguito la Pellegrini ai Campionati del Mondo di nuoto in Canada. Certo che in passato i due atleti avevano già vissuto una crisi che però si è risolta successivamente. Aspettiamo di vedere se si diranno "addio" o si ritroveranno per dirsi per sempre "sì".