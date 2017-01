Federica Pellegrini e Filippo Magnini, piccoli campioni crescono

10:50 - Sono una coppia di campioni, la più bella dello sport made in Italy, e vent'anni fa erano già piccole promesse, due baby agonisti. I biondi capelli a spazzola lei, gli occhi vispi e il sorriso dolce, il portamento distinto in camicia a righe e i folti capelli scuri lui. Chi sono questi due baby campioni?

"Quasi 20 anni di nuoto e non mi sento molto cambiata da quella bambina con i capelli a spazzola!!" scrive Federica Pellegrini pubblicando su Instagram la foto del tesserino per l'idoneità all'attività agonistica. Uno scatto di tanto tempo fa in cui la bella nuotatrice è però riconoscibilissima nei tratti degli occhi e in quel sorriso dolcissimo che ha ancora oggi. Le fa eco lui pubblicando il suo tesserino datato 1991: "Inizio' tutto cosi.... 23 anni fa! primo tesserino agonistico di nuoto". Due baby nuotatori proiettati ognuno verso il proprio brillante futuro da campioni, ignari che un giorno si sarebbero incontrati per unire i loro destini sportivi... e non solo.



Sempre più innamorati e sempre più proiettati verso una vita insieme i due atleti condividono oggi una bellissima love story, che tra alti e bassi li sta portando quasi all'altare. E anche se loro smentiscono un matrimonio imminente, quel che è certo è che, se in vasca Fede e Filippo fanno scintille, nella loro vita privata le premesse sono da... fuochi d'artificio.