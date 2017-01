Federica Pellegrini e Filippo Magnini: "Non ci separeremo mai"

10:39 - Finita la preparazione in America Federica Pellegrini e Filippo Magnini tornano in Italia più carichi che mai. “Non ci separiamo mai e siamo pronti per vincere” dicono al settimanale Chi che li ha immortalati durante una pausa sulla spiaggia tra baci appassionati e relax al sole.

In Florida per oltre tre settimane insieme al nuotatore Gianluca Maglia, l'allenatore Matteo Giunta, cugino di Filippo, il fisioterapista Emiliano Farnetani, la coppia d'oro del nuoto ha lavorato sodo, alternando però momenti di svago e d'amore, puntualmente immortalati sui social network.



“Dalle foto sembriamo in vacanza, ma in realtà qui ci stiamo allenando. La nostra preparazione si svolge prima in quota, in Arizona, poi al livello del mare, in Florida. E' già da qualche anno che facciamo questo ritiro in quota, a 2100 metri. Durante la settimana siamo in vasca e, nei fine settimana, ci concediamo qualche escursione in questi territori. Penso che almeno una volta nella vita bisognerebbe visitarli” aveva detto la Pellegrini sul Gran Canyon tra baci romantici e scenari imperdibili.



Ora tornano in Italia più innamorati e forti che mai. In aeroporto, per ingannare l'attesa Filippo improvvisa uno scherzetto alla sua Pellegrini. Il nuotatore la tampina con un piccolo dinosauro e lei si presta a un divertente video per i follower.