Federica Pellegrini e Filippo Magnini, guarda come si (sur)riscaldano

11:44 - “Riscaldamento per allenamento” cinguetta Filippo Magnini postando il video degli esercizi che lui e Federica Pellegrini fanno a bordo vasca prima di tuffarsi in acqua. Costume da bagno, tappetino a terra e pronti a fare i rotoloni fino allo scontro. Un crash un po' voluto che diventa occasione per sfiorarsi la pelle, sorridere, divertirsi e scambiarsi qualche tenerezza. E poi via di selfie tra orecchini al naso e borse sotto gli occhi.

La “bad girl” Federica si fa una foto in primo piano: tshirt ironica addosso, un filo di trucco che non copre le occhiaie, e un orecchino al naso. Impegnata negli allenamenti con il “Poolmetaljacked” la Pellegrini aggiorna i follower con foto in piscina o davanti allo specchio, tra sguardi stralunati, boccacce e outfit di ogni genere.