Federica Pellegrini, che segno del costume

Una schiena tatuata e un segno del costume irresistibile. Federica Pellegrini si rilassa a bordo piscina in vista dei Mondiali di Kazan (24 luglio-9 agosto) e mostra il suo fisico scultoreo. Proprio la schiena durante l'inverno le aveva creato qualche problema a causa di due ernie e dolori che l'avevano condizionata in vasca. Ora pare andare tutto a gonfie vele, tintarella compresa.

Intanto Fede pensa al futuro dentro e fuori dalla piscina. “Rio 2016 potrebbe essere il momento giusto per concludere la carriera – aveva detto la Pellegrini alla Gazzetta dello Sport - Sono soddisfatta di quello che ho fatto e sta per arrivare l'ora di iniziare una vita diversa. Sarà una vita meno da sportivi. Non mi precludo niente, nemmeno un futuro da allenatrice: il mio mondo per ora è il nuoto, poi vedremo".