Federica Pellegrini, cambio di costume hot

09:44 - “Grazie per questo tifo così caloroso” cinguetta Federica Pellegrini postando una foto che la ritrae davanti all'acqua prima del trofeo cittadino di nuoto a Milano. Qualche attimo prima i flash avevano immortalato il cambio di costume della sexy nuotatrice: ogni mossa, da quando sfila quello bagnato, a quando infila quello asciutto, seguita scatto dopo scatto in una sequenza ad alto tasso erotico.

Fra un mese ci saranno i campionati per la qualificazione mondiale e Fede appare in ottima forma. A bordo vasca si allena. Poco più in là, la osserva il fidanzato Filippo Magnini alle prese con le sue gare. Sguardi d'intesa e occhiate complici, mentre la bella Federica improvvisa cambi di costume sotto l'asciugamano e davanti ai “colleghi”. I fotografi non la lasciano un attimo, pronti a coglierne ogni movenza. La Pellegrini sa di essere osservata e non lascia sfuggire un centimetro di pelle in più del dovuto. Poi infila il costume rosso e si prepara ad entrare in vasca con piglio deciso.